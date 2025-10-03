México cierra el zoológico en el que se encontraba Mina, la osa que se hizo viral por su crítico estado de salud

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México ha impuesto este viernes el cierre temporal del Parque Zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León a raíz de la difusión de unas imágenes de una osa negra en unas condiciones muy deterioradas. Las autoridades ambientales han señalado que el lugar ha incumplido con las normas "en materia de trato digno y respetuoso hacia ejemplares de vida silvestre", en este caso hacia la osa Mina. El animal se hizo viral en las redes sociales por su evidente estado crítico de salud por bajo peso, con costras que cubrían su piel y avanzada alopecia.

Mina llegó al zoológico en 2023 después de ser rescatada del Rancho María Luisa en Mina, Nuevo León, tras una denuncia ciudadana. El ejemplar presentaba superficies sin pelo, desnutrición, engrosamiento de la piel y laceraciones. En redes sociales, activistas animales denunciaron la falta de mejoría en sus condiciones de salud después de dos años en La Pastora.

Profepa ha comunicado que acudió al lugar a finales de septiembre para inspeccionar el estado del animal y las instalaciones en las que vivía dentro del zoológico. En un comunicado, han detallado que la osa negra, una especie en peligro de extinción, "se encontraba en condiciones graves de deterioro físico y de salud, con evidencia de mal manejo médico, deficiencias nutricionales, lesiones y úlceras en la piel y ausencia de protocolos adecuados de rehabilitación". Por ello, han dado la orden de trasladarla de inmediato al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo. "Hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada", ha añadido la procuradora Mariana Boy Tamborrell en el documento.

Los inspectores revisaron la documentación veterinaria de Mina y descubrieron que el animal padece "leptospirosis", una enfermedad causada por una bacteria que puede transmitirse entre animales y a humanos y que puede afectar gravemente riñones, hígado y otros órganos. "En el expediente de Mina no existen registros de atención médica, controles, tratamientos ni protocolos con respecto a esta enfermedad", han señalizado.