Reinicia FGR proceso penal contra Ancira

Ante el incumplimiento del acuerdo por parte de Alonso Ancira de pagar 112 millones de dólares a Pemex, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero afirmó que se reiniciará el proceso penal en contra del ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

"Este individuo pidió una consideración para suspender, no para para liquidar, ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la de la reparación del daño. Estaba dividida en varios pagos, los primeros los hizo, y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo, que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y, por lo tanto, reiniciamos el procedimiento.

"Lo primero es reiniciar el procedimiento, en razón de qué no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento, se lo damos a conocer a las partes y, si no hay una oposición, nosotros iniciamos el procedimiento con todos los actos de procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley", mencionó Gertz Manero en conferencia mañanera.

Envuelto en señalamientos de corrupción y deudor de Pemex por 112 millones de dólares por la venta de la planta chatarra Agronitrogenados, Alonso Ancira busca una liquidación.

A pesar de su cuestionada administración, que provocó la quiebra de AHMSA y por la que fue obligado a renunciar a la presidencia de la acerera, Ancira quiere un finiquito por 305 millones de pesos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular de la FGR aseguró que este caso de Ancira "no se puede quedar así" y buscarán asistencia jurídica internacional para ir en contra de él.

"Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad, y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona, donde quiera que esté, y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así", agregó.