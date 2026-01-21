Descartan fast track en ratificación de Gertz

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no habrá un proceso de fast track en la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido, y que se respetarán los tiempos y procedimientos ordinarios establecidos por el Congreso.

¿Cómo se desarrollará el proceso de ratificación?

Monreal explicó que la solicitud de nombramiento fue recibida el lunes y turnada de inmediato a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, la cual podría reunirse el próximo jueves para analizar y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente.

Detalló que, de avanzar el proceso conforme a lo previsto, la aprobación en comisión se realizaría el jueves, mientras que la ratificación final se llevaría a cabo en la sesión de la Comisión Permanente programada para el lunes siguiente.

Detalles sobre la comparecencia de Gertz Manero

Cuestionado sobre la posible comparecencia de Gertz Manero ante la Primera Comisión para exponer su plan de trabajo diplomático, el legislador señaló que será la propia comisión la que determine si dicha comparecencia resulta necesaria dentro del análisis del nombramiento.

Monreal añadió que en la sesión del lunes también está prevista la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente, como parte de la agenda legislativa de la próxima semana.