Tribunal pide diferir la elección judicial

A casi un mes de asumir la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García advierte que el mayor desafío será el proceso electoral de 2027, cuando coincidirán comicios federales, locales y un eventual ejercicio de revocación de mandato, además de la elección judicial extraordinaria.

¿Qué propone Gilberto Bátiz García?

El magistrado plantea que las elecciones donde participan partidos —federal, locales y revocación— deben separarse de la judicial, pues esta última tiene otra naturaleza. Sugiere realizarla en octubre para evitar saturar el calendario.

Asegura que el tribunal no favorece a ningún partido político y que las acusaciones de parcialidad responden más a la polarización. Sostiene que la función jurisdiccional está obligada a defender la decisión ciudadana expresada en las urnas.

¿Cómo se desarrollará el proceso electoral 2027?

Bátiz considera factible que los procesos electorales con participación partidista se realicen de forma concurrente, como sucede desde hace años entre comicios federales y locales. Dice que el debate debe centrarse en si la revocación de mandato puede sumarse a esta lógica.

Defiende que la elección judicial, por su prohibición expresa a los partidos, requiere un tratamiento distinto, por lo que retrasarla algunos meses permitiría que cada proceso tenga su propio cauce y mayor claridad.