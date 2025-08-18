Proceso contra excontralor de Hidalgo se detiene en espera de audiencia

Permanece pendiente proceso en contra del excontralor de Hidalgo

Lunes, 18 de agosto de 2025 20:06 | Estados | HIDALGO-EXFUNCIONARIO

PACHUCA, Hgo., agosto 18 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que, por el momento, el proceso en contra del excontralor de Hidalgo, César "N", se encuentra detenido, ya que permanece bajo resguardo de las autoridades estadounidenses.

El mandatario indicó que la detención de César "N" ocurrió en Estados Unidos y actualmente se encuentra bajo custodia del ICE, por lo que en breve tendrá una audiencia en aquel país. En tanto, se espera que, una vez que concluya su situación jurídica, pueda ser deportado a México para enfrentar las denuncias que enfrenta por la llamada "Estafa Siniestra".

Menchaca aseguró que las investigaciones están avanzadas y que existen elementos sólidos para que el exfuncionario sea procesado, pues se le señala como autor intelectual de un desfalco al erario estatal por más de 2 mil millones de pesos, en complicidad con presidentes municipales y otros funcionarios de la administración del exgobernador Omar Fayad.

El gobernador recordó que este caso salió a la luz luego de que se detectaran movimientos financieros irregulares, lo que dio origen a la investigación en la que César "N" aparece como pieza clave en la desviación de recursos públicos.

Explicó que ya se encuentra en marcha la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para recuperar para el Estado las propiedades y bienes que el exfuncionario habría adquirido con recursos ilícitos.

En la operación de la "Estafa Siniestra" se utilizaron esquemas de empresas fantasma para desviar fondos hacia cuentas particulares. Aunque ya existen varios detenidos, se ha cuestionado la falta de proceso contra la entonces secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, quien hasta ahora no enfrenta cargos formales.