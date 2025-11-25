Noticias

Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

La caída de servicios de internet se reportó desde las 17:00 horas.
  • Por: El Universal
  • 25 / Noviembre / 2025 - 08:45 p.m.
  • COMPARTIR
Reportan falla en servicios de Telmex, Megacable e Izzi

Usuarios en redes sociales reportan la caída del servicio de internet fijo de las empresas Telmex, Megacable e Izzi, así como las plataformas de Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network, entre otras.

¿Qué ocurrió?

También de forma simultánea se reporta la caída de internet Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon. De acuerdo con el sitio Downdetector, otro de los sitios que también reportan fallas son Axtel y Totaplay.

¿Cuáles son las consecuencias?

En algunos casos, las fallas comenzaron desde las 17:00 horas, y hasta el momento siguen los problemas para acceder de manera normal a la red.

EL MAÑANA RECOMIENDA