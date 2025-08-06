Alerta en Oaxaca por desarrollo ciclónico

Advierte Protección Civil por formación de desarrollo ciclónico

OAXACA, Oax.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la zona de baja presión al sur de Oaxaca incrementó a un 100 por ciento su probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Por ello, dijo que se espera un aumento de nubosidad y lluvias de intensidad variable, algunas fuertes, especialmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Mixteca.

La dependencia detalló que este sistema se ubica a aproximadamente 180 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste; es decir, de forma paralela a las costas del estado, con una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora.

"Se prevé que evolucione a ciclón tropical en el transcurso de este miércoles", apuntó.

Además de evento de mar de fondo que generará oleaje elevado de entre dos y tres metros de altura, así como fuertes corrientes de arrastre, "lo cual representa un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y actividades en la zona costera".