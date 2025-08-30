Investigación de atentado a periodista en Mexicali resulta en prisión para implicados

Hugo Alfredo "N" y Hernán "N" fueron enviados a prisión mientras continúa la investigación por la agresión del periodista mexicalense Jorge Heras, por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo con agravante. Aunque solo dos han sido presentados frente al juez, hay tres detenidos: uno de ellos con antecedentes por homicidio en grado de tentativa y otro por portación de arma de fuego.

La audiencia para donde ambos fueron acusados formalmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) duró alrededor de nueve horas, en las que la defensa del periodista aportó evidencia para argumentar su participación en el atentado. Tras escuchar y analizar la información la jueza consideró que no solo había evidencia suficiente para imputarlos, sino también para ordenar la medida cautelar de prisión preventiva.

Los abogados sostuvieron que Hugo Alfredo, policía municipal y asignado como escolta de un empresario de la industria de la construcción, condujo el vehículo utilizado por los dos agresores, mientras que Hernán fue uno de los dos hombres que participaron directamente en el atentado.

La Jueza consideró que este caso se trata de una agresión contra la libertad de expresión y un acto de censura ya que se comprobó que la víctima es periodista, pero además la agresión ocurrió en contexto de su actividad laboral, pues ocurrió en la entrada de su centro de trabajo donde transmite un noticiero de lunes a viernes cada mañana.

Los motivos para mantenerlos en prisión fueron porque el oficial no acreditó mantener arraigo al no contar con un domicilio nuevo pues su casa en Residencial Madrid, al sur de Mexicali, está asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) al encontrar armas de fuego, cartuchos y granadas.

En el caso de Hernán, uno de los hombres que aparece en el video de las cámaras de vigilancia que documentaron la agresión, la jueza lo consideró un riesgo ya que hace tres meses recuperó su libertad por portación de arma de fuego. En su sentencia de dos años se le concedió un beneficio en un Juicio Abreviado: realizar trabajo en favor de la comunidad para permanecer en libertad.

La fiscal General del Estado (FGE), María Elena Andrade, reveló que Manuel, el tercer detenido que aún no es vinculado a proceso, tiene antecedentes penales por el delito de homicidio en grado de tentativa por el cual pasó poco más de 10 años en la cárcel hasta que este 2025 fue liberado.

De acuerdo con la funcionaria la hipótesis principal es que Hugo Alfredo, policía municipal de Mexicali, coordinó el atentado contra el periodista ocurrido el 26 de agosto y contrató a Hernán y Manuel por 4 mil 500 pesos a cada uno, para realizar la agresión.

Este hecho ocurrió a días de que los periodistas Jorge Heras y Eduardo Villa Lugo revelaran que el coordinador General Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Baja California, teniente coronel Jorge Enrique Medina, ordenó a sus subalternos reportar las cuentas digitales "Ciudad Capital" donde ambos conducen un noticiero, así como las de "Jorge Heras Periodista" y "Lindero Norte".

Tras los hechos la Casa Productora "Casacreala" decidió cerrar sus puertas por lo que el espacio informativo encabezado por Heras y Villlugo, así como el "Creala Noticias" y otros perdieron un lugar de trabajo.

"Este hecho no solo representa un atentado contra un compañero sino un golpe directo a la libertad de expresión (...) Hoy, una empresa de comunicación se ve obligada a frenar actividades por la violencia y la censura que imperan (...) Creala Noticia no termina".

La investigación de la agresión contra el periodista Jorge Heras quedó registrada en el Número Único de Caso 02-2025-23640. El próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de vinculación de ambos imputados.