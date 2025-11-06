Niegan arresto domiciliario a Carlota, quien asesinó a dos personas

Una jueza del Poder Judicial del Estado de México negó la prisión domiciliaria para doña Carlota, investigada por el homicidio de 2 personas al presuntamente intentar defenderse de un despojo de vivienda, en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe.

Por ello, deberá seguir recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, hasta que concluya el proceso de investigación en su contra.

La defensa legal de Carlota N argumentó la edad de 74 años y el padecimiento de diabetes mellitus tipo 2, para solicitar que siguiera el proceso desde su casa a fin de que tuviera cuidados especiales.

¿Qué ocurrió?

En la exposición del argumento ante la jueza, la defensa jurídica de la mujer que quedó grabada en video disparando a 3 personas, señaló que desde hace 7 meses le han tenido que incrementar la dosis de insulina. Antes de ser ingresada al penal de Chalco, a Carlota N le suministraban 10 mililitros de insulina y esa dosis se incrementó en 20 mililitros.

Arturo Santana, hijo de Carlota N, explicó que la salud de su madre se ha deteriorado desde que está en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco. Sin embargo, la solicitud el cambio de medida cautelar fue desechada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

También mencionó que la mujer ya cumplió 74 años de edad y podría seguir el juicio en arraigo domiciliario, ya que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a la edad.