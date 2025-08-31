Tania Contreras, magistrada y presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, adelantó que su gestión iniciará con foros de análisis abiertos a la ciudadanía y al interior de la institución, con el fin de construir un diagnóstico que sirva como base para un plan estratégico de transformación.

Habló desde su elección, hasta temas polémicos, y aseguró que su prioridad será reducir el rezago judicial, combatir la corrupción y acercar la justicia a la gente.

“La justicia no debe ser solo una maquinaria que emite sentencias, tiene que convertirse en un motor de paz”, afirmó.

¿Cuál será su primera acción al asumir el cargo como la primera ministra de Tamaulipas en el nuevo sistema de justicia?

Lo dije en la campaña; hay que escuchar para transformar, por eso, lo primero que realizaremos son foros de análisis tanto con la sociedad civil, como al interior del poder judicial, para tener un diagnóstico claro que sirva como punto de partida y posteriormente presentaré el plan estratégico para la construcción del nuevo Poder Judicial, que es un documento que contendrá la visión y acciones de corto, mediano y largo plazo y será la brújula que guíe nuestra gestión judicial.

¿Qué considera que fue decisivo para que la ciudadanía le otorgara su confianza en esta elección?

Sin duda la mayoría del pueblo de México anhela un cambio en esta institución y la reforma al Poder Judicial que dio pie a la elección, fue un gran instrumento para hacer esos anhelos realidad.

Creo que la ciudadanía me otorgó su confianza porque represento una transformación real en la forma de entender la justicia: cercana, transparente y sin compromisos ocultos. Durante la campaña expliqué con claridad qué necesitaba cambiar y cómo hacerlo, y eso marcó la diferencia.

¿Cuáles son sus tres prioridades inmediatas para el primer año de gestión?

Concretamente, son: uno, reducir el rezago judicial aplicando tecnología y reingeniería de procesos. Dos, combatir frontalmente la corrupción dándole mucho impulso al tribunal de disciplina y exhortando a la población a participar en este proceso, es decir, si alguien tiene algo que señalar respecto a un funcionario del Poder Judicial, tenga la seguridad de que será escuchado y, tercero, humanizar la justicia desde distintas vertientes: divulgación de derechos, campañas de concientización, proximidad social, ampliación de cobertura y coordinación con los otros poderes para coadyuvar en la generación de programas o políticas públicas que ayuden a convertir a la justicia en un motor de paz y desarrollo para Tamaulipas.

¿Cómo garantizará que su gestión esté libre de conflictos de interés?

Una trayectoria de 25 años en el servicio público respalda mi conducta y mi manera de tomar decisiones: siempre he entregado buenas cuentas en los encargos que he asumido.

Por otro lado, la propia reforma judicial incorpora un Órgano de Disciplina Judicial totalmente independiente y elegido ya por la ciudadanía, con facultades para vigilar el funcionamiento del Poder Judicial, sancionar, destituir e incluso judicializar conductas indebidas. Con este esquema, se blinda la imparcialidad y se garantiza que la gestión judicial esté libre de conflictos de interés, fortaleciendo la confianza ciudadana en nuestras resoluciones.

La FGR abrió una carpeta de investigación el 26 de abril de 2025 contra usted por presuntos delitos como asociación delictuosa y tráfico de influencias. Usted afirmó que la FGR resolvió el “no ejercicio de la acción penal” en su contra, argumentando falta de elementos probatorios. ¿Podría explicar su versión sobre estos señalamientos?

El punto de partida de todo esto es una denuncia con claros tintes políticos y sin ningún sustento, presentada por el presidente del PAN en Tamaulipas durante la campaña para elegir al nuevo Poder Judicial. Yo misma la di a conocer públicamente el 22 de mayo. Posteriormente, me presenté ante la Fiscalía General de la República el 18 de junio, rendí mi declaración y, conforme a derecho y siguiendo sus protocolos, se revisó el caso.

Esto concluyó con el no ejercicio de la acción penal porque no existían pruebas. Básicamente, fue una denuncia sin ningún sustento y así lo documentó la autoridad. Aun así, algunos medios usan información sesgada y titulares sensacionalistas para distorsionar la realidad y tratar de afectar la credibilidad del proyecto de transformación judicial que vamos a emprender.

¿Qué mensaje final enviaría a las personas que sospechan de compromisos en su nombramiento, y a quienes confían en su integridad?