Gobernadores de Morena y de oposición respaldan a Sheinbaum

En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue abrazada por gobernadores morenistas y de oposición, quienes destacaron avances en materia de seguridad, economía y la relación con Estados Unidos.

Celebraron que, debido a una buena coordinación entre poder federal y local, hay mejoras en infraestructura y desarrollo, esto pese a pertenecer a diferentes partidos como Movimiento Ciudadano, en el caso de Samuel García o al Partido Revolucionario Institucional, en el caso de Esteban Villegas.

"(Claudia Sheinbaum) Ha sido una presidenta a la altura de nuestra República, a la altura de la circunstancia internacional. Su estrategia en seguridad ha sido con resultados extraordinarios en la disminución de los delitos, en el tema económico y los aranceles, pues, no tuvieron el impacto que se preveía en los decretos del presidente Donald Trump.

"Ha sumado y se ha acercado a la iniciativa privada para fortalecer un desarrollo económico sostenido, y creo que eso habla de una presidenta con pluralidad, con una mujer de estado, una jefa de estado, una jefa de nación", expresó Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas a su llegada a Palacio Nacional.

Como él, más de 15 cabezas estatales como "Maru" Campos, Alfonso Durazo, Marina del Pilar, Alejandro Armenta, Javier May, Salomón Jara, Libia Denisse García e Indira Vizcaíno, entre otros, expresaron que este primer año de gobierno ha sido "de crecimiento", "de prosperidad" y "con amplio desarrollo".

De Durango, el gobernador tricolor Esteban Villegas reconoció que, además de que la relación con la mandataria ha sido "mejor de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado", los estados se encuentran alineados con su plan en infraestructura, ferrocarriles e inversiones.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, expresó que pese a que los retos han sido grandes en la relación con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum ha salido avante.

"Un primer año que, a pesar de lo complejo, creo que lo ha hecho muy bien la Presidenta. Los retos de Trump, de Estados Unidos, del narcotráfico. Creo que salimos este primer año bien librados. Yo le deseo a la Presidenta Claudia, que es mi amiga, lo mejor. Y que este primer año sean las bases de los siguientes cinco", manifestó el neoleonés.