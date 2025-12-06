Acusan fraude por salto de diputados del PVEM

Los partidos PRI, PAN y Morena de la Ciudad de México se confrontaron este viernes durante una mesa de trabajo del Congreso capitalino con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, a raíz del reciente "chapulineo" de cuatro legisladores que dejaron la bancada del PVEM para incorporarse a Morena.

Detalles sobre el chapulineo de legisladores del PVEM

Juan Estuardo Rubio Gualito, Isael Moreno Rivera, Víctor Varela e Iliana Ivone Sánchez anunciaron su cambio el jueves, pese a haber sido electos bajo las siglas del Partido Verde. La diputada priista Tania Larios calificó el movimiento como un "fraude y burla electoral", al argumentar que estas modificaciones generan una sobrerrepresentación artificial de Morena en el Congreso.