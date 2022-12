PRI reitera su voto contra reforma electoral

POSTURA

Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, dijo que "ni ahora, ni la semana que entra" votarán a favor de la reforma electoral, porque afecta la autonomía del INE y del Tribunal Federal Electoral.

Además, dijo que la propuesta de reforma electoral que proponen el Ejecutivo federal no es pertinente en este momento. "Ni siquiera entrar al debate sobre los órganos electorales para destruirlos o para cambiarlos".

Refirió que no contempla mecanismos para evitar que el narcotráfico participe en las elecciones, es "profundamente" centralista, y no resuelve los temas de género y acciones afirmativas, detalló. "Cualquier modificación que se haga a esa iniciativa no justifica el voto a favor, porque lo central es el tema de proteger a los órganos electorales".

Por su parte, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que los temas importantes para México deben ser buscar cómo resolver la seguridad, los problemas en temas de salud, y de educación.

"Pero la discusión que ha impulsado el oficialismo, los discursos que se dan de polarización no nos permite poder construir, avanzar, dar resultados siempre a favor de la sociedad. Se ha dejado claro un resentimiento contra el Instituto Nacional Electoral", señaló.

Aseveró que lo más importante es defender al INE, al Tribunal Federal Electoral, y jamás debilitarlo o restarle facultades y autonomía. Dijo que, por el contrario, se debe robustecer y evitar que en las próximas elecciones participe el crimen organizado.