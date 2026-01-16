Pronostican temperatura máxima de 21 grados en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y lluvias con chubascos ocasionales para este viernes 16 de enero en la Ciudad de México.

¿Qué se espera para el clima en la CDMX?

Para este día, los vientos serán de dirección variable, de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para las próximas 24 horas alcanzará los 21°C para la tarde y la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.

Detalles sobre la temperatura y condiciones climáticas

La madrugada del sábado 17 de enero será muy fría en el sur y poniente de la CDMX, y por la tarde se espera ambiente cálido con lluvias.

Recomendaciones de la SGIRPC para la población

Se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.