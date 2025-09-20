AMPI blinda el sector inmobiliario contra fraudes

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara está cada vez más preocupada por el incremento de fraudes de bienes inmuebles en la Zona Metropolitana, pues según sus cifras, esta problemática genera un riesgo significativo para compradores y arrendatarios en la región.

Hasta ahora, la Fiscalía del Estado ha recibido al menos 11 denuncias relacionadas con suplantación de identidad y fraudes cometidos por personas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios legítimos.

Karen Correa Cabrales, Presidenta de AMPI Guadalajara, señaló que en los primeros meses de 2025 se han registrado más de 110 mil operaciones de compra-venta y renta de inmuebles en la zona metropolitana. Sin embargo, solo alrededor del 45 por ciento se formalizan mediante la asociación, dejando una amplia informalidad que facilita la proliferación de fraudes inmobiliarios.

"Más de 110 mil operaciones se llevan a cabo cada año, pero solo un 45 por ciento están formalizadas con asesoría profesional. La informalidad abre espacios para que surjan los fraudes inmobiliarios, poniendo en riesgo el patrimonio de las familias", explicó.

El modus operandi de estos fraudes generalmente se da en plataformas digitales como Facebook Marketplace. Los delincuentes suplantan a inmobiliarias serias y publican propiedades a precios demasiado bajos para atraer interesados. Piden depósitos anticipados sin mostrar realmente la propiedad y, una vez recibido el dinero, desaparecen sin dejar rastro.

Para enfrentar esta problemática, AMPI Guadalajara lanzará una bolsa inmobiliaria certificada con más de 10 mil inmuebles acreditados, que serán administrados por más de 2 mil 500 asesores certificados. Esta plataforma busca ofrecer un espacio seguro para que compradores y arrendatarios accedan a propiedades confiables y así disminuir los fraudes.