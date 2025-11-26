Impulso a jóvenes y Pemex acaparan presupuesto 2026

El Congreso de la Unión aprobó para 2026 dos asignaciones de recursos de magnitud similar dirigidas a prioridades del gobierno federal: el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el impulso a la juventud mexicana. De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, ambos rubros recibirán montos comparables dentro del presupuesto del próximo año.

Pemex contará en 2026 con 781 mil 62 millones de pesos, considerando tanto su presupuesto directo como las aportaciones adicionales provenientes de la Secretaría de Energía (Sener). En tanto, el conjunto de programas y apoyos destinados al desarrollo de los jóvenes sumará 735 mil 177 millones de pesos, un crecimiento anual de 19% y un aumento de 201% respecto a 2018.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Especialistas señalan que estas decisiones buscan atender dos frentes estratégicos del gobierno: por un lado, continuar subsidiando las pérdidas operativas de Pemex y amortiguar su crisis financiera; por otro, fortalecer la red de apoyos sociales a jóvenes en un contexto marcado por falta de oportunidades y precariedad laboral.

Clemente Ruiz Durán, académico de la UNAM, advirtió que transformar Pemex implica costos enormes y condiciones complejas debido a la mala organización de la empresa, aunque subrayó que dejarla colapsar no es una opción viable. También criticó que el sector empresarial no invierte lo suficiente para generar empleos para los jóvenes, lo que ha contribuido a años de rezago laboral.

¿Qué consecuencias deja el hecho?

El panorama laboral confirma esos problemas: EL UNIVERSAL reportó recientemente que casi medio millón de jóvenes de la generación centennial fueron expulsados del mercado laboral por la falta de crecimiento económico. Aun así, el gobierno ha multiplicado los recursos destinados a programas juveniles, distribuidos entre más de 20 instituciones y fondos.

Entre los programas incluidos destacan becas educativas en distintos niveles, apoyos directos a estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, recursos para infraestructura escolar y transferencias para organismos estatales. Solo en el sector educativo se concentran más de 300 mil millones de pesos, además de otras partidas orientadas a capacitación y formación.

Para el académico Manuel Valencia, del Tec de Monterrey, el incremento presupuestal refleja una estrategia política que busca asegurar respaldo entre jóvenes, aunque no necesariamente se traducirá en apoyo electoral ante el descontento por recientes manifestaciones. Expertos coinciden en que, al priorizar Pemex y programas sociales, el gobierno deja rezagadas áreas como infraestructura, salud, educación y seguridad, esenciales para el desarrollo nacional.