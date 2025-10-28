Universidades tendrán recortes

De acuerdo con el Centro de investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto educativo para becas en educación superior crecerá durante el 2026.

El próximo año se destinarán 1.2 billones de pesos para niveles educativos desde preescolar hasta en posgrado, así como desarrollo tecnológico de investigación para instituciones de educación superior.

De acuerdo con el IMCO, los recursos equivalen al 12.2% del presupuesto federal total y a 4% del PIB nacional, lo que revela una porción debajo del promedio que destinan los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Cuál es la distribución del presupuesto por nivel educativo?

En 2026, la educación superior alcanzará el nivel de presupuesto más bajo desde 2000, se otorgarán 181 mil millones de pesos, equivalente a 0.6% del PIB, con una reducción real de 4% respecto a 2025.

En 25 años no se había destinado un mayor presupuesto, y su aumento se debe a la universalización de la Beca Rita Cetina. El gasto en educación superior acumula una caída real de 40% desde 2015, año en que alcanzó su máximo, con un presupuesto 1.6 veces mayor al previsto para 2026.

El aumento a la educación del próximo año aún no alcanza su máximo histórico, debido a que el monto presupuestado continúa siendo 7% menor con respecto al de 2015, en donde se destinó el mayor presupuesto en lo que va del siglo.

Además de que habrá recortes presupuestales a la educación superior, se realizarán principalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México (-3%) y el Instituto Politécnico Nacional (-2%).

¿Qué impacto tendrá el presupuesto en la educación básica y media?

Sin embargo, del total del presupuesto educativo, el 61% se destinará a educación básica, lo que representa un incremento (7.3%). En media superior del 12% y 15% a superior.