Diputados se aumentan el sueldo y recortan al INE

El Congreso mexicano ha cerrado el plan presupuestario para el segundo año de mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados ha aprobado la mañana de este jueves, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el último pendiente del Paquete Económico propuesto por el Gobierno federal.

El bloque oficialista, formado por Morena, PVEM y PT, ha consumado de última hora y de madrugada recortes al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 17.788 millones de pesos.

Con el tijeretazo, ha logrado estirar la sábana presupuestaria para hacer reasignaciones dentro de los 10,2 billones de pesos aprobados como el gasto total para el siguiente año. La redistribución de los casi 18.000 millones de pesos ha beneficiado a un puñado de sectores. Educación, tecnología, medio ambiente, cultura, trabajo y agricultura, en ese orden, han tenido los únicos cambios al alza, respecto a la propuesta enviada por la mandataria. No obstante, la escatimación en recursos para la seguridad en el país han marcado el ritmo desde que arrancó el debate, a inicios de esta semana.

¿Qué ocurrió?

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, dio gasolina a la oposición. Hasta el último minuto de la discusión recriminaron al oficialismo que los recursos eran insuficientes para atender la crisis de inseguridad en el país, una prioridad para el Gobierno, ha sostenido la presidenta mexicana en sus alocuciones públicas. El tema volvió a encender el debate. Morenistas y priistas han protagonizado una confrontación a empujones que estuvo a un paso de llegar a los golpes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el presupuesto, argumentando que se están priorizando áreas esenciales como la educación y el medio ambiente. Sin embargo, la oposición ha señalado que los recortes al Poder Judicial y a la Fiscalía son preocupantes en un contexto de creciente inseguridad.

¿Cuáles son las consecuencias?

Los recortes al presupuesto podrían tener un impacto significativo en la capacidad de las instituciones para enfrentar la crisis de inseguridad. La falta de recursos adecuados para el Poder Judicial y la Fiscalía podría dificultar la justicia y la seguridad en el país, lo que ha generado un clima de tensión política y social.