Critican presupuesto para la AFAC

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se le asignaron poco más de 657 millones de pesos, un aumento marginal de 3.4 por ciento respecto a los 634 millones de este año. Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija), señaló que este monto sigue siendo insuficiente para atender las necesidades del sector aeronáutico nacional. El especialista destacó que desde hace siete años la AFAC recibe presupuestos limitados, mientras que se destinan mayores recursos a entidades militares y a organismos como Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en detrimento de la seguridad, operación aérea y conectividad del país.