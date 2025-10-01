Recursos para CFE quedan cortos frente a lo requerido

Los recursos que se prevé asignar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para inversión se quedan muy por debajo de los que se requiere para llevar a cabo el Plan de Financiamiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (PFESEN) 2025-2030, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con el Monitor de Energía del centro de investigación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 planea que la Comisión recibirá 61.1 mil millones de pesos el próximo año.

Esta cantidad se queda 43 mil millones de pesos por debajo de los 104.1 mil millones que el Plan de Financiamiento estima se requerirán en 2026, añade el Imco.

“En el PPEF 2026 se prevén 20.7 mil millones de pesos para proyectos de generación -intuyendo mantenimientos de centrales existentes-, frente a los 70.8 mil millones anuales que estima el Plan (de un total de 424.6 mil millones para 2025-2030).

“La diferencia de 50.1 mil millones de pesos podría reducirse a través de los fideicomisos que ha utilizado CFE para desarrollar nuevas centrales eléctricas, aunque persiste la duda sobre los montos y su capacidad para cubrir las metas de expansión”, agrega el documento liberado este martes.

Aunque CFE cuenta con los Fideicomisos Maestro de Inversión (FMI), para Proyectos de Generación Convencional (FPGC) y el F/1320, hay dudas sobre los montos que tienen y su capacidad para cubrir las metas de expansión, añade.

Para contribuir al fortalecimiento de la red nacional de transmisión, el Plan de Financiamiento prevé requerimientos para el próximo año de 27.3 mil millones de pesos, de los cuales solo se contemplan en el Proyecto de Presupuesto 10.3 mil millones de pesos.

Los 13.4 mil millones de pesos que obtuvo CFE Fibra E el 8 de septiembre permitirán reducir la diferencia de 16.9 mil millones que hay entre el PPEF 2026 y el Plan 2025-2030, señaló.

Ante esto, agregó, los recursos presupuestales deben acompañarse por inversión externa para cumplir con los objetivos de expansión y modernización.

Del total de la inversión prevista en el PPEF para el próximo año, 33.9 por ciento será a generación, 16.9 por ciento a transmisión y 15.5 por ciento a distribución.