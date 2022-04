Presume Samuel García lluvias tras bombardeo de nubes

"A bombardear muy duro hoy viernes".

El Mandatario estatal anunció que el avión se dirigió hacia la Presa La Boca.

Por el consumo de agua que se ha registrado en las últimas semanas y la sequía, García pidió a la población cuidar el servicio y no gastar más de lo necesario.

"He visto y agradezco que me reportan, con preocupación, que hay lugares donde se está tirando el agua por parte de Agua y Drenaje, quiero decirles que no es así, síganme reportando, pero es muy bueno que conozcan que cuando se abre un pozo, en lo que lo ensamblan y lo pones en la tubería, pues va a brotar pero esa agua se regresa al subsuelo.

"Pero cuando vean una mega fuga, muchas veces es porque se están haciendo muchos pozos y siempre el primer brote de esa perforación es agua que se va tirar, pero que no necesariamente es potable y no es desperdicio", agregó.