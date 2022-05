Presionan...¡y aparecen! Crisis de desaparecidos

Casos recientes se han registrado en Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Michoacán, entre otros.

En algunos casos, la presión ejercida ha dado resultados, como ocurrió el pasado 5 de abril, cuando decenas de manifestantes bloquearon Periférico Norte, en ambas vías, para exigir una orden de detención del presunto homicida de Hugo Carbajal, un menor de 15 años.

Otro caso en el que la exigencia obligó a las autoridades a desplegar todas sus capacidades, ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando habitantes de Río Frío cerraron durante 12 horas ambos sentidos de la autopista México-Puebla por la sustracción de un menor de 10 años.

El bloqueo afectó a miles de automovilistas, incluidos algunos funcionarios federales que ese día acudieron a la capital poblana a la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Puebla.

En la búsqueda del menor participaron autoridades federales, de la Ciudad de México, del Estado de México e Hidalgo, quienes realizaron un rastreo de la ruta que siguió el raptor y lo interceptaron cuando circulaba en Tula de Allende.

Otro caso en el que la presión dio resultados positivos fue el registrado el 9 de mayo, cuando un grupo de unos 70 estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco cerraron la Avenida José López Portillo hasta que una de sus compañeras, reportada como desaparecida, fue localizada por la Policía.

Estas manifestaciones, consideró Carlos Mendoza, consultor en Seguridad Pública y Prevención del Delito, son producto de la impunidad que se registra en el País, pues ante la falta de respuesta de las autoridades, las personas optan por ejercer medidas de presión.

"Obedece a una inercia de impunidad y de desatención ciudadana, las personas que son víctimas de un delito, una desaparición, un secuestro o la muerte de un familiar, tienen la certeza de que, si se conducen por los canales institucionales tradicionales, no va a ocurrir absolutamente nada", indicó.

Cada bloqueo, dijo José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es la comprobación de que las autoridades no están dando respuesta a la crisis de inseguridad y violencia que vive el país.

"Es la constatación de la ineficacia de la autoridad, que la autoridad es insensible a lo que está sucediendo y ya no reacciona, ya no opera, ya no investiga, ya no detiene, ya no hace el trabajo que debería de hacer, porque está superada y se ha vuelto ineficaz", señaló.

PIDEN POR DESAPARECIDOS EN JALISCO

* Como protesta para exigir la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado, manifestantes cerraron ayer en Guadalajara el paso en el Periférico, a la altura de San Juan de Ocotán, donde se registraron peleas a goles con automovilistas.

* Las agresiones se produjeron por la tensión que generó el bloqueo, cerca del cruce con la Avenida Naciones Unidas.

* Videos difundidos en redes sociales mostraron los golpes que hubo entre varias personas, mientras policías viales intentaban apaciguar los ánimos.

* "¡No hay paso, no hay paso!", gritaban los protestantes en tanto que los conductores gritaban que se quitaran.

* De acuerdo con los agentes, en el lugar se concentraron alrededor de 100 personas que exigían, entre otras cosas, la aparición de Luis Ramos Olivares, un menor de 17 años de quien se desconoce el paradero desde hace cuatro días.