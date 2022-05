Presidente minimiza narcorretén

Posteriormente, tras supervisar las obras de la presa, negó que haya un problema de seguridad en la entidad.

"Hay en algunos lugares del País, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien", sostuvo.

-¿Los grupos delictivos no tienen control de territorios del País?, se le preguntó.

"No, no, no. Eso lo piensan los conservadores", respondió

Cuestionado sobre el uso de uniformes militares en el retén ilegal que se montó en Badiraguato, en el corazón del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico, el Presidente dijo que está mal, aunque señaló que eso también sucede en Jalisco y otras partes.