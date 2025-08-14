Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su conferencia de este viernes 15 de agosto se realizará a las 07:00 horas hora centro, media hora antes de lo acostumbrado.

La conferencia se ofrecerá desde la Base Aeronaval de Chetumal, Quintana Roo, previo al encuentro que sostendrá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

"Este viernes 15 de agosto, la conferencia de prensa cambia de horario y lugar. Nos vemos a las 7:00 am hora centro, desde Chetumal, Quintana Roo", informó Sheinbaum en sus redes sociales.

A las 17:30 horas tiene programada una conferencia y una firma de acuerdos en las instalaciones del Tren Maya en Calakmul, Campeche.