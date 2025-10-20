No dejamos a nadie atrás: Sheinbaum

Este domingo, en Pantepec, Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su sexto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias intensas que se registraron hace poco más de una semana, donde supervisó los trabajos de limpieza.



"Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás", informó a través de sus redes sociales.

Revisamos avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas por lluvias. Continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades.

En su visita a Pantepec, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por:

El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez

La coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya

La presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz,

Así como por elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes implementan el Plan DN-III-E y Plan Marina en su fase de Recuperación, respectivamente.

Durante el fin de semana, del 17 al 19 de octubre, la Presidenta encabezó los trabajos de apoyo a la población en los municipios de Poza Rica, Álamo, Tempoal, en Veracruz; así como en Huehuetla y Tianguistengo en Hidalgo. Además, viajó a Tampico, Tamaulipas donde, de manera preventiva, monitoreó el crecimiento del río Pánuco, el cual al momento no representa un riesgo.

Claudia Sheinbaum se dio tiempo para saludar a los niños poblanos.

SIGUE EL TRABAJO DE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO

Ante su visita a Pantepec, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que sigue la coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar el apoyo a las personas damnificadas, tras las lluvias de la semana pasada.

En su sexto día de recorridos por los estados afectados, Sheinbaum Pardo indicó que, junto al gobernador Alejandro Armenta, supervisó avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas por lluvias.

"Continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades", dijo en sus redes.

En Puebla, la Mandataria federal dijo a las personas damnificadas que se va a analizar el censo, "y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo".

"Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Sí tuvieron afectaciones menores, entonces va a ser menor. Pero eso es producto del censo", dijo la Mandataria federal.

Señaló que seguirán con la repartición de despensas grandes "en lo que se recupera todo".

Refirió que pronto se informar cuándo será la entrega del segundo apoyo, además que se apoyará con enseres domésticos como estufas, refrigeradores o colchones.

"Todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener estos apoyos", mencionó.

Agregó que seguirán con la repartición de despensas grandes "en lo que se recupera todo".

Suman 76 personas fallecidas

Hasta el reporte del sábado a las 18:00 horas, el número de víctimas por las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, suman 76 las personas fallecidas y 31 las clasificadas como no localizadas.

Además, hasta este domingo, 335 caminos habían sido reabiertos y 329 continuaban cerrados, tras las lluvias e inundaciones de la semana pasada en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En Veracruz, 34 fallecidas y 14 no localizadas; Hidalgo 22 fallecidas y 12 no localizadas; Puebla, 19 fallecidas y 5 no localizadas; una fallecida en Querétaro; y ninguna fallecida ni no localizada en San Luis Potosí.

Inicia entrega de apoyos en Hidalgo

Esta semana se inicia la entrega de apoyos económicos a las familias que resultaron afectadas, por las intensas lluvias y desbordamientos de ríos, se anunció en la reunión que la presidenta Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Se dijo que continuará el censo para conocer las necesidades de las y los afectados, y se aseguró que posteriormente seguirá la etapa de reconstrucción, con más recursos para restaurar las viviendas afectadas.

Además, se informó que con el apoyo de 189 máquinas, se han limpiado a la circulación vehicular 188 caminos afectados por las lluvias, de los cuales 51 han sido abiertos de forma total y 137 de forma parcial.