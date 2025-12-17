Sheinbaum anuncia proyectos de CFE para generar el 54% de energía en México

Con los proyectos presentados por la CFE, se garantiza que el Estado Mexicano genere 54 por ciento de energía eléctrica, anunció la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina de este miércoles.

En la presentación se anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 proyectos para generar 6 mil megawatts (MW) nuevos a través de la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); 3 proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así como proyectos de inversión privada para garantizar la generación de 54 por ciento de energía eléctrica nacional por parte del Estado mexicano y de 46 por ciento para la inversión privada.

"El próximo año, en total estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54 por ciento (de la generación eléctrica) el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy", explicó en la conferencia matutina.

Detalles sobre la inversión en energías limpias en México

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que ya inició la construcción de la CCC "Francisco Pérez Ríos Tula II" en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. Además, se desarrolla la ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, de Altamira, Tamaulipas y de Mazatlán, Sinaloa, que en conjunto adicionarán cerca de 3 mil MW de capacidad y tendrán una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos (mdp). Puntualizó que la Central de Combustión Interna (CCI) de Los Cabos, Baja California Sur, se reevalúa por las condiciones actuales del mercado, con el propósito de salvaguardar un correcto desarrollo de sus obras.

Acciones de la CFE para aumentar la capacidad energética

Además, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.