Defiende Zaldívar la Ley de Amparo

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, acusó una campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo, avalado en el Senado y turnado al Ejecutivo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, el ministro en retiro declaró que el amparo "seguirá siendo un orgullo de México".

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, acusó que se busca hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo son regresivas y limitan la defensa de las personas.

"Esto no es retroactivo, en lo más mínimo, no hay retroactividad [...] Cuando se dice que hay retroactividad, se está mintiendo a la gente, no se puede venir diciendo a la gente que es retroactivo, algo que no lo es", comentó Zaldívar.

Mencionó que el juicio de amparo es la institución jurídica más importante en nuestro país: "Ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas". Aseguró que el gobierno no podría proponer reformas en materia regresiva.

Refirió que quienes están en contra tienen razones interesadas, o son empleados de "deudores fiscales muy conocidos", o son comentócratas aliados el PRIAN, o jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma al Poder Judicial.

"Mienten deliberadamente", expresó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comentó que el juicio de amparo ha evolucionado para responder a las necesidades del momento y para evitar ajustes que eviten una institución para fines ilícitos o al menos socialmente censurables.

Sobre ajustes a la figura de la suspensión, indicó que la reforma busca hacer del amparo más ágil y para acortar los plazos en la transformación y la justicia digital.

Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible, eso es lo primordial en esta reforma, declaró el ministro en retiro.