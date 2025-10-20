Canirac insta a restauranteros a no abusar de los precios por Mundial

A ocho meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados local (CaniracCDMX), Jack Sourasky, aseveró que se hablará con los restauranteros para que no abusen de los precios durante estas fechas, pues dijo que lo más probable es que lo hagan y "eso nos va a afectar el turismo".

Agregó que es necesario que haya ajustes en el servicio para "dar el ancho" durante los cinco partidos, entre contratar personal que hable dos o más idiomas o crear nuevos menús.

"Vamos a tener que estar en constante contacto con nuestros agremiados y esperando que hagan buenas prácticas, porque es muy importante para todos concientizar a los restauranteros y a todos los comercios para que moderen sus prácticas", dijo el titular de la Canirac.

El representante de alrededor de 64 mil restaurantes en la Ciudad de México manifestó que, de lo contrario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la que tenga que intervenir.

Detalló que, más allá de eso, "si sucede que se incrementan bastante los precios y los costos, la Ciudad tendrá una percepción muy cara al turismo y vamos a perder mucho turismo".

Promueven capacitación del idioma inglés para restauranteros y sus trabajadores

Señaló que en lugar de ello será necesario capacitar a los restauranteros para que tengan un mejor trato con el público, así como buscar contratar gente que hable dos o más idiomas, "principalmente el inglés".