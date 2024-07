Noemí Antón, teme que su agresor quede en libertad

GUADALAJARA, Jalisco.- Noemí Antón, quien en julio de 2022 fue acuchillada por su expareja, teme que hoy su agresor quede en libertad.

Durante este miércoles se realizará al interior del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) la audiencia de revisión de medidas cautelares de dicho caso, en donde se determinará si su agresor continúa en prisión preventiva o lleva el proceso en libertad.

"Hoy tengo la revisión de medidas cautelares y mi agresor podría salir libre y quisiera pedirle a la juez que no lo libere porque tengo mucho miedo de que salga y nos haga daño a mis bebés o a mí", comentó Noemí previo a ingresar al CJM.

"Si sale nos tendremos que resguardar en algún lugar", dijo.

MURAL publicó hoy la situación que enfrenta Noemí tras presentar la denuncia correspondiente: en un principio se determinó que la agresión de su expareja era un intento de feminicidio, sin embargo, el delito luego se reclasificó a lesiones.

"No fueron nada más lesiones, si yo no me hubiera defendido sí me hubiera matado. Él escuchó el pulso de vida y que iba a llegar la Policía (...) me da mucha angustia y mucha desesperación, no es nada más que me quería 'asustar' como mucha gente me dice, él quería matarme", aseguró.

"No te apuñalan en el cuello, en la espalda cuando tú solo estás en el piso. Esas no son solo lesiones", detalló.