María Corina Machado alza la voz en el FIC de Morelia por Venezuela

María Corina Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, "apareció" este sábado en el Festival Internacional de Cine de Morelia, con un mensaje sobre que pronto cambiarán las cosas en Venezuela.

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro envió un mensaje con motivo de la premier de la cinta "Aún es noche en Caracas", con la presencia de los actores internacionales de ese país, Edgar Ramírez ("Furia de titanes") y Natalia Reyes ("Terminator;: dark fate").

Basada en la novela "La hija de la española", de Karina Sainz Borgo, se trata de un thriller de supervivencia y pérdida ambientado en la Caracas de 2017.

"Refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos, el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste, incluso en medio de la oscuridad", dijo Machado por medio de un video.