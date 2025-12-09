Calderón presume invitación al Nobel

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer que fue invitado a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, a celebrarse en Oslo, Noruega, por la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como por los organizadores del propio galardón.

¿Quién invitó a Felipe Calderón al Premio Nobel de la Paz?

A través de redes sociales, el exmandatario panista señaló que recibió una invitación personal de Machado, quien le expresó su deseo de contar con su presencia en un momento que calificó como decisivo para la democracia y la libertad en Venezuela.

Detalles sobre la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz es un evento de gran relevancia internacional, donde se reconoce a individuos y organizaciones que han hecho contribuciones significativas a la paz mundial.

Relevancia de la invitación en el contexto venezolano

La invitación a Felipe Calderón resalta la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, un país que enfrenta serios desafíos políticos y sociales.