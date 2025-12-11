Premia Naciones Unidas a empresario mexicano

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) otorgó el Premio Nansen para las Américas al empresario mexicano Pablo Moreno Cadena por su contribución a la inclusión laboral de personas refugiadas en México, al impulsar oportunidades de empleo formal mediante la colaboración con el sector privado.

¿Qué significa el Premio Nansen para los refugiados?

En un comunicado, ACNUR destacó que este reconocimiento subraya el papel transformador que pueden tener las empresas para generar soluciones sostenibles frente al desplazamiento forzado, especialmente en contextos donde el acceso al asilo y la integración enfrenta crecientes restricciones.

Creado en 1954, el Premio Nansen reconoce a personas, grupos u organizaciones que realizan una labor extraordinaria en favor de refugiados, desplazados internos y personas apátridas, convirtiéndose en uno de los galardones humanitarios más relevantes a nivel mundial.

Impacto de Pablo Moreno Cadena en la inclusión laboral

ACNUR señaló que Moreno Cadena ha facilitado que personas refugiadas de diversas nacionalidades accedan a empleo estable, seguridad económica y oportunidades de crecimiento, demostrando que la integración laboral no solo es viable, sino benéfica para las empresas y las comunidades receptoras.

Donación del premio a la Casa del Migrante de Saltillo

El organismo informó que el empresario mexicano decidió donar la totalidad del premio monetario a la Casa del Migrante de Saltillo, institución que brinda alojamiento, asesoría legal y acompañamiento en procesos de naturalización a personas refugiadas y solicitantes de asilo.