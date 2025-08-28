Aguascalientes, líder en prácticas médicas cerebrovasculares

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, recibió el Premio Angels Award Diamond, un reconocimiento internacional a las mejores prácticas médicas cerebrovasculares, que lo posicionan como el estado líder en esta materia a nivel nacional. La distinción fue entregada por Pamela Aldana Preciado, representante de Angels Medical en México.

Además, durante la ceremonia de toma de protesta de los integrantes de la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud, la mandataria recibió el Premio Alcaldes México 2025, en la categoría de Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, por la creación del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (Inaer).

Jiménez Esquivel destacó que, con la conformación de esta red, se fortalece el compromiso de atender, prevenir y promover la salud en las comunidades que integran los 11 municipios del estado.

"Con esta red, cumplimos uno de los compromisos más importantes: trabajar juntos por las familias de Aguascalientes. Es fundamental que los tres niveles de gobierno colaboren de forma coordinada para seguir aportando a la salud", señaló.

Agregó que, al certificarse como promotores de la salud, los municipios se convierten en un canal clave para garantizar que cada habitante del estado ejerza su derecho a vivir en un entorno digno y seguro.

La gobernadora reiteró su compromiso de priorizar la salud pública en Aguascalientes y aseguró que su administración trabaja todos los días para garantizar servicios médicos de calidad para las familias.

"La responsabilidad de un gobierno es asegurar que la población tenga acceso a medicamentos, tratamientos, tecnología médica y medidas preventivas", afirmó.

Durante el evento, Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud federal, reconoció el liderazgo de Tere Jiménez en la materia.

"Gracias a la gobernadora por su vocación para conformar un gran equipo de salud, liderado por el doctor Galaviz, una voz calificada en los Consejos Nacionales de Salud. Aguascalientes se ha convertido en un epicentro en temas de salud gracias a su impulso a una cultura de autocuidado", expresó.

Por su parte, Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud estatal, señaló que, a través de la Red de Municipios por la Salud, se implementarán acciones coordinadas para prevenir enfermedades como el dengue, promover una alimentación saludable, fomentar la salud mental, la lactancia materna, la vacunación y la actividad física, entre otros temas prioritarios.