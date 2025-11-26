El precio de la tortilla está en 30 pesos

Los precios de productos básicos continúan al alza debido a problemas en el campo, ajustes fiscales y factores internacionales, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). Su presidente, Cuauhtémoc Rivera, explicó que alimentos como la tortilla, el chocolate y el pan han registrado incrementos desde diciembre, mientras que en enero se prevé un aumento adicional en bebidas azucaradas por el ajuste al IEPS aprobado por el Congreso.

¿Qué productos han registrado aumentos significativos?

La tortilla es uno de los productos más afectados, con precios superiores a los 30 pesos por kilo en entidades como Baja California Sur, Sonora, Colima, Guerrero y Veracruz. Rivera señaló que estos costos podrían seguir subiendo debido al encarecimiento de los insumos y a los mayores costos de producción. A ello se suman aumentos estacionales en productos como el café, así como la inestabilidad en los precios del azúcar y el cacao, que impactan directamente a la confitería y panificación.

¿Cuál es el impacto de la inflación en el país?

La Anpec calificó esta situación como una nueva escalada de precios alimentada por la cuesta de enero y el incremento en los impuestos a bebidas saborizadas. Recordó que la inflación anual llegó a 3.61% en la primera mitad de noviembre, agravada por problemas como la inseguridad en carreteras y la extorsión, que también presionan los costos logísticos y de distribución.

El panorama económico para 2026 tampoco es alentador, según la asociación. La desaceleración económica, la salida de capitales hacia otros países y el desánimo de potenciales inversionistas extranjeros elevan la preocupación inflacionaria. A ello se suma la percepción negativa que existe en el exterior sobre México, asociada con la violencia, la falta de certeza jurídica y la debilidad en materia energética.

La organización advirtió que estos factores podrían complicar aún más la próxima renegociación del T-MEC, especialmente en temas como energía, seguridad y migración. Por ello, hizo un llamado al gobierno federal a corregir el rumbo económico antes de que la situación se deteriore y los efectos inflacionarios afecten aún más a los consumidores y a la actividad comercial del país.