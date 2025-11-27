Minsa niega manipular el mercado del maíz

Grupo Minsa, uno de los gigantes mexicanos en la producción de harina para tortillas de maíz, negó tener influencia en el precio del grano en medio de bloqueos y protestas de campesinos. La compañía, encabezada por Altagracia Gómez, aseguró que solo adquiere alrededor del 1% del consumo total de maíz en México, por lo que no define ni pretende establecer los precios del alimento.

La empresa destacó que paga un precio competitivo a los agricultores y prioriza el abastecimiento nacional, ofreciendo un premio al maíz mexicano que supera los precios internacionales en aproximadamente mil pesos por tonelada, lo que representa un incremento del 24% frente al maíz amarillo importado.

¿Qué ocurre con la producción de maíz en México?

Minsa explicó que compra principalmente maíz nacional y solo recurre a la importación en temporadas de escasez regional. En los últimos seis años, adquirió cerca de cuatro millones de toneladas de maíz blanco nacional e importó apenas 69.815 toneladas, lo que representa menos del 0,1% de la cosecha nacional.

La compañía aclaró que el costo de la harina representa solo el 35% del precio final de la tortilla, mientras que el resto se compone de otros elementos fuera del control de Minsa. De este modo, la empresa busca transparentar su estructura de ingresos y costos ante la presión social.

¿Cuál es la estructura de ingresos de Minsa?

En cuanto a su mercado, Minsa informó que el 51% de sus ingresos proviene de los industriales de masa y tortilla, el 34% de los productores de tostadas y botanas, y el resto se reparte entre abarroteros, tiendas de autoservicio y exportaciones. La venta a entidades gubernamentales ha disminuido del 7,8% en 2020 al 4,2% en 2025.