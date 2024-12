México, de los países con la gasolina más cara a nivel mundial

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 - 04:15 p.m.

Aunque los precios de la gasolina en México se ajustan de acuerdo a la inflación, éstos son más caros que en otros países.

Durante el mes de noviembre pasado, en México un litro de gasolina se vendió en 23.62 pesos por litro en promedio nacional, de acuerdo con un estudio de Ramses Pech, de Grupo Caraiva-Grupo Pech Arquitectos.

Mientras que, considerando el tipo de cambio promedio observado en ese mes entre el peso y el dólar, en Japón el litro se vendió en 23.42 pesos; en India a 22.80 pesos y en Canadá en 22.60 pesos.

Los países con los menores precios de gasolina son Estados Unidos con 16.49 pesos por litro, le sigue China con 16.29 pesos, Indonesia con 12.83 pesos, Arabia Saudita con 12.62 pesos y Rusia con 11.61 pesos.

"En la actualidad, el mercado de los combustibles se encuentra abierto pero controlado, y el precio final al consumidor depende de la decisión que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en forma semanal, a qué porcentaje de estímulo puede otorgar.

"Esto depende del precio del barril y de los precios de referencia que hay en los mercados de Estados Unidos y México. Una norma observada, no escrita, indica que cuando existe un precio de barril elevado, existe un estímulo; no obstante, en caso de ser bajo, no se aplica la ayuda al consumidor", comentó.

El costo de un litro de gasolina se divide de la siguiente manera, 40% del costo tiene que ver con 16% del IVA y 24% de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios; en tanto que el 52% es el costo de venta en la terminal de almacenamiento y despacho, a donde llega el producto refinado por Pemex o las importaciones realizadas por la empresa estatal o por privados.

Finalmente, 8% es la ganancia o utilidad bruta de las estaciones de servicio, pero de ese porcentaje 2% se refiere a la utilidad neta real, tras descontar costos operativos y administrativos en que se incurren.

Añadió que "en 2024, el IEPS cobrado al consumidor en cada litro de gasolina, el promedio observado de enero a noviembre por litro fue de 5.78 pesos, y para 2025, de acuerdo con los ingresos esperados en la ley de ingresos para este año, podría estar entre los 6.00 y 6.20 pesos. Esto indica que el impuesto es alto".