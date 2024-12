"No va a haber potencial guerra arancelaria", asegura Sheinbaum

Por: El Universal

Noviembre 28, 2024 - 11:17 a.m.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que vaya a haber guerra arancelaria ante el "amago" del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar 25% los aranceles en caso de que no se atienda la migración.

A pregunta expresa sobre porque no habló en su llamada con Trump sobre el aumento de aranceles, Sheinbaum indicó que se debió que hablaron del tema migratorio, el cual catálogo como "fundamento por el cual él planteó que iba a subir los aranceles".

"Entonces desde nuestro punto de vista y además va a haber otras conversaciones aquí a que él tome posesión entre los equipos, pues lo importante era atender el planteamiento que él hizo por lo cual pondría aranceles", dijo.

"¿Cómo impactará esta potencial guerra arancelaria la revisión del tema (T-MEC)?", se le cuestionó a la Mandataria federal.

"No va a haber potencial guerra arancelaria", respondió.

"Hay una revisión en el 2026 que está pactada desde que se firmó y pueden empezar las pláticas desde antes, pero no veo yo que atendiendo la problemática cada quien desde su punto de vista, pero nosotros siempre decimos lo que planteamos y las estrategias que tenemos", señaló.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo señaló que se va a priorizar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y que en el tema de China se está evaluando los programas de inversión que buscan hacer en el país.

"Todavía no hay ningún proyecto firme de alguna inversión de una empresa automotriz China que se va a instalar en México. (...) pero nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, entonces nosotros estamos dando prioridad a aquellos países en donde tenemos tratado de libre comercio, ese es el planteamiento que hicimos y lo he dicho públicamente a cualquier persona. No hay ninguna inversión firme de un vehículo eléctrico en México (de China)", explicó.