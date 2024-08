AMLO desestima a calificadoras internacionales

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay que tomar en serio a calificadoras internacionales como Fitch o Morgan Stanley, sobre los riesgos que traería la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

"No es para tomarlos en serio, es como los pasquines famosos, con todo respeto, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal o como la decadencia de nuestros intelectuales orgánicos, de (Enrique) Krauze o de (Héctor) Aguilar Camín", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de ese martes 27 de agosto en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que en lo económico no hay problema, no hay nada que temer.

Explicó que si hay modificaciones en el tipo de cambio, tiene que ver con factores externos, lo que pasa en Japón o en Estados Unidos: "Nada que ver con lo del Poder Judicial, no tenemos problema".

El presidente López Obrador dijo que entiende que ese tipo de calificadoras internacionales están molestas por la política económica que México lleva a cabo, alejada de la agenda internacional.

"Pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados. ¿En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? ¿En qué país, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en dónde?", dijo.