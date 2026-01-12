Monreal pide análisis serio y PRI denuncia intento de someter al INE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aceptó la posibilidad de que se posponga la elección judicial prevista para 2027, como lo proponen el INE y magistrados electorales, pero pidió que se analice bien el tema para tomar una buena decisión.

Entrevistado a su salida de la Secretaría de Gobernación (Segob), a donde acudió para una reunión en la que la Comisión Presidencial presentó a legisladores de Morena las líneas generales de la iniciativa de reforma electoral, Monreal Ávila señaló que no opinará nada sobre el proyecto, ya que esperará a que se realizará la reunión formal con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles.

"No hay ningún borrador todavía, no hay ningún proyecto. Simplemente se nos platicó en términos generales de algunas de las probables reformas que se van a plantear. Pero no queremos opinar, hasta en tanto no tengamos el documento formal, que el miércoles tendremos reunión con la presidenta", expresó.

¿Qué declaró Ricardo Monreal sobre la elección judicial?

-¿Es factible que se pueda posponer la elección judicial como piden el INE y magistrados electorales?, se le preguntó cuando salió del estacionamiento de la Secretaría de Gobernación, a bordo de su vehículo.

-Es lo que vamos a revisar todavía, respondió.

-¿Cuál es su opinión?

-Hay que revisarlo, yo no me opongo, pero hay que revisarlo con toda seriedad.

Ricardo Monreal detalló que se trató de una reunión amable, productiva, a la que invitó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez.

Informó que además de todos los integrantes de la comisión presidencial y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistieron el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, entre otros funcionarios.

Reacciones del PRI ante la reforma electoral propuesta

En contraste, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que es "preocupante, alarmante y grotesco" que el encargado de construir la reforma electoral, Pablo Gómez, considere que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser autónomo.

Sostuvo que eso "es una confesión descarada de sus intenciones: consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la democracia al poder absoluto".

En un mensaje publicado en redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI señaló que Morena no quiere elecciones libres, sino elecciones controladas. "Morena no quiere pluralidad, quiere silencio. Morena no quiere democracia, quiere dictadura", expresó.

Alejandro Moreno advirtió que "los priistas defenderemos siempre la autonomía del INE y la voz de los ciudadanos frente a este intento brutal de sometimiento".

Por ello, recalcó que "en el PRI decimos NO a la reforma electoral, mejor llamada la Ley Maduro".

Cuestionó que Pablo Gómez se atreva a decir que el INE no debe ser autónomo y recordó que el PRI siempre, desde el gobierno o desde la oposición, ha impulsado reformas democráticas para darle autonomía, fuerza y fortaleza al organismo electoral y a todas las Instituciones "que ahora los narcopolíticos de Morena buscan dinamitar".

"Aun cuando teníamos los votos, impulsamos la apertura democrática más importante en la historia del país", señaló el priista.