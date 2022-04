Pospone Samuel quitar cubrebocas en interiores

Aunque en una encuesta que realizó el 53 por ciento estuvo a favor de que se quitara la obligatoriedad, García dijo que el Comité de Seguridad de Salud le recomendó esperar a que termine el periodo vacacional.

En un video que difundió, el Mandatario estatal señaló que también Sofialeticia Morales, Secretaria de Educación, pidió que esperara porque sería imposible mantener la sana distancia con salones con capacidad para tener 30 alumnos.

"El Comité de Seguridad de Salud, quien ha sido nuestro orientador, me ha pedido que pospongamos el anuncio a regresar de estas vacaciones de Pascua y analizar la última semana de abril cómo nos fue en la materia de contagios", indicó.

"Me ha pedido (la Secretaria de Educación) que seguimos con la medida, porque si bien es cierto que esta semana no hay regreso a clases, cuando regresen los niños, tener alumnos de 30 niños por salón... es prácticamente físicamente imposible tenerlo con sana distancia".

García señaló que un tercer punto para posponer la medida es debido a que en estados de Estados Unidos ya habían quitado el cubrebocas en espacios cerrados y tuvieron que activarlo de nuevo por el incremento en contagios.

Por separado, Anylú Bendición Hernández, Diputada del PT, cuestionó que el Gobernador quiera quitar la obligatoriedad cuando todavía hay riesgo en todo el Estado.

Mencionó que el artículo 129 Bis de la Ley Estatal de Salud obliga al ciudadano a usar el cubrebocas mientras permanezca la emergencia sanitaria declarada por una autoridad competente.

Precisó que la autoridad competente no es el Gobernador, sino el Comité de Seguridad de Salud.

"Es evidente de que han bajado los contagios, pero no significa que no haya coronavirus", señaló.

"Me parece que si el Gobernador toma esta decisión, pues podría ser decisión personal para él, porque él no tiene una facultad legal para tomar esa decisión de que todo Nuevo León deje de utilizar el cubrebocas en un espacio cerrado".

Actualmente, el artículo 129 Bis, aprobado por el Congreso local el 1 de febrero de 2021, contempla sanciones a quien no lo use no sólo en espacios cerrados, sino también espacios abiertos, a pesar de que García ya quitó la obligatoriedad en este último punto.