Regresaría show de Jimmy Kimmel a ABC

Jimmy Kimmel y Disney sostienen conversaciones para un posible regreso de Jimmy Kimmel Live! a ABC, luego de que el programa nocturno fuera suspendido "indefinidamente" por los comentarios del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo a fuentes cercanas a Variety, los representantes de Kimmel mantienen negociaciones profundas con ejecutivos de la compañía, con la esperanza de llegar a un acuerdo que permita retomar el aire.

Se desconoce qué condiciones estaría dispuesto a aceptar el presentador, aunque es consciente del impacto de la suspensión sobre su equipo de producción y proveedores en Los Ángeles, muchos de los cuales todavía se recuperan de las huelgas de guionistas y actores de 2023.

La decisión de retirar el programa se produjo tras los comentarios de Kimmel sobre la administración de Donald Trump y la reacción política ante la muerte de Kirk, lo que llevó a que Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de estaciones de televisión en Estados Unidos, cancelaran de inmediato las transmisiones.

"Caímos a nuevos niveles el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello", declaró Kimmel en su monólogo.

La suspensión provocó protestas de cientos de trabajadores del entretenimiento en Hollywood, incluidos guionistas, actores y cineastas, que se concentraron frente a las oficinas de Walt Disney Studios en California para expresar su rechazo a la medida.

Otros presentadores destacados, como Jon Stewart, Jimmy Fallon y Stephen Colbert, criticaron la decisión de Disney, generando un intenso debate sobre libertad de expresión y censura en la televisión estadounidense.

"No se trata solo de lo que dijo Jimmy el lunes. Era parte de un plan. ¿Cómo lo sé? Hace dos meses, cuando el presidente celebraba con gusto mi cancelación, publicó: ´Jimmy Kimmel es el siguiente en irse´", afirmó Colbert.

ABC y Disney dependen de múltiples cadenas para distribuir Jimmy Kimmel Live! y garantizar los índices de audiencia prometidos a los anunciantes, que ascendieron a 51,1 millones de dólares en 2024, representando el 21 por ciento de toda la publicidad en programas nocturnos.