Investigan presiones a maestros para afiliarse a Movimiento Ciudadano

Legisladores locales y federales cuestionaron que el Gobierno de Samuel García esté ejerciendo presión sobre maestros para que se afilien a Movimiento Ciudadano y despidiendo a los que no lo hacen, por lo que exigieron investigar un posible delito electoral y proceder contra los responsables.

Ayer se publicó que maestros del Subsistema de Telebachillerato Comunitario acusaron al Estado de despedir injustificadamente al menos a 20 docentes que no apoyan a MC, partido al que pertenece el Gobernador.

Jorge Alberto Díaz, uno de los despedidos, responsabilizó a María del Rosario Nolasco, Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior; Edith Alemán Ramírez, Coordinadora Estatal de Telebachillerato Comunitario, y Edelmiro Cavazos, director del Instituto de la Juventud.

"Vemos al Gobernador presionando a todos sus funcionarios, a toda la base trabajadora para que a la fuerza tengan que formar parte de su partido político", dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local.

Waldo Fernández, Senador de Nuevo León por Morena, dijo que por la sola denuncia pública de los despidos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FDENL) ya debería estar investigando de oficio el caso.

"Eso es un delito electoral", añadió, "y la Fiscalía de Delitos Electorales, que es autónoma, tiene la obligación de proceder, porque cuando se denuncia que se está cooptando no el voto, pero sí la militancia a través de un empleo, debe de actuar de inmediato".

Por separado, la Diputada local del PRI, Armida Serrato, demandó investigar y sancionar los hechos denunciados por maestros despedidos y pidió al Secretario de Educación, Juan Paura, "mano firme" contra quienes están presionando con fines político-electorales a los docentes.