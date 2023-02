Afirman que senadores se preocuparon por riesgos de 'Plan B'

CIUDAD DE MÉXICO

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña indicó que, además de los 11 consejeros electorales, en el encuentro participaron cinco vocales distritales y vocal ejecutivo del INE en Estado de México, Joaquín Rubio, quien les mencionó, por ejemplo, que el trabajo que hoy hacen 230 vocales en la entidad, con la reforma tendrán que realizarlo menos de 20 personas.

Señaló que datos de este tipo provocaron reacciones de asombro en senadores como Gustavo Madero y expresiones de la panista Xóchitl Gálvez, quien calificó la reforma como "Jurassicplan".

Ruiz Saldaña dijo que al término del encuentro fue el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien expresó que se quedaba más preocupado, por lo que se comprometió a buscar la forma de profundizar el diálogo.

El consejero reconoció que el Senado ya no puede modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre pasado, porque lo único a discutir es la eliminación o no de la llamada "cláusula de vida eterna". No obstante, consideró que la información dada a conocer ayer, puede ser un insumo para los recursos de inconstitucionalidad que se presentarán una vez que la reforma sea publicada.

"Hay que recordar y lo digo con todas sus letras, a ver si no se malinterpreta, pero al final del día, del Senado no sólo saldrá una reforma de mayoría, del Senado también saldrán acciones de inconstitucionalidad en el sentido de que las minorías legislativas ya anunciaron que van a impugnar, entonces todo el mundo sabrá la versión del INE, para bien o para mal, o como lo quieran ver", sostuvo.

El consejero Jaime Rivera señaló que si bien la invitación de Monreal es importante y significativa, también resulta tardía, ya que habría sido óptimo compartir información antes de que se votara un proyecto como el actual.

Rivera resaltó que quienes expusieron ante la Jucopo el impacto negativo que puede tener la reforma fueron cinco vocales distritales y un vocal de Junta Local, ya que son ellos quienes operan las elecciones y dan servicios a la ciudadanía de una manera más directa.

"Mostraron cómo algunas de estas tareas (tramitación de credenciales, instalación de casillas, integración de Mesas Directivas de Casilla) se volverían muy difíciles o muy inseguras o casi imposibles de realizar con la calidad, con la certeza y con la eficiencia a la que, por fortuna, ya estamos acostumbrados los mexicanos. Eso por sí solo fue valioso", refirió.

Subrayó que la participación de los operadores electorales del INE demostró que la del Instituto no es sólo la posición política de los consejeros electorales, sino el diagnóstico y la respuesta de los ejecutores de los procesos electorales.

El consejero coincidió en que las y los senadores fueron receptivos e incluso entre ellos hubo expresiones de sorpresa cuando se les explicó, por ejemplo, que la reforma deroga la disposición que permite a los capacitadores asistentes electorales auxiliar a los presidentes de casilla en la entrega de los paquetes electorales después de la jornada electoral, lo que podría derivar en el incumplimiento de la entrega y en la eventual anulación de la casilla, aun cuando ésta hubiera funcionado correctamente.

"Sí, yo creo que sí (se quedaron preocupados los senadores), más informados y más preocupados. A veces la preocupación es producto de contar con más información", afirmó.

Rivera recordó que Monreal solicitó que le entregaran el diagnóstico que el INE dio a conocer el 25 de enero pasado, así como las exposiciones gráficas de los vocales, información que será distribuida a todas las y los senadores.

Expresó que si bien el proceso legislativo de la reforma ya no puede cambiarse, la información dada a conocer podrá ser un insumo más para quienes tiene que tomar decisiones y que lo hagan con más sensibilidad.

La consejera Dania Ravel reiteró que si bien la reunión de ayer se dio de manera tardía, el INE no desdeñará los espacios de diálogo que le ofrezcan.

"Hubiera sido mucho más fructífero si hubiera ocurrido hace unos meses, en diciembre creo que era el momento oportuno para que se pudiera tener; sin embargo, está en la cancha del Poder Legislativo, evidentemente ellos tienen sus propios procedimientos", expresó.

Ravel confió en que el encuentro con el Senado contribuirá a una mejor deliberación pública en torno a un tema que es de la mayor trascendencia.

Agregó que también es una muestra de la necesidad de ponderar siempre el diálogo, con el objetivo de lograr reflexiones informadas.

"Que esto nos sirva como experiencia a todos y todas justo para ponderar la necesidad de siempre escuchar a quienes operamos las normas, a las personas involucradas en una posible reforma, creo que eso va a nutrir el trabajo que se haga", indicó.