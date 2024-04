AMLO critica al INE por ordenarle bajar otra mañanera

En su conferencia mañanera de este lunes 1 de abril en Palacio Nacional, hizo este señalamiento sin pregunta de por medio cuando hablaba sobre las protestas de los grupos de bandas en Mazatlán, Sinaloa, ante la protesta de un hotelero que se quejaba de la música en las playas.

"No sé si nos vayan a castigar, porque ya me pidieron que bajáramos. Sí, una conferencia mañanera, aunque no le guste a Lorenzo Córdova", expresó en el salón Tesorería.