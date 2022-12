Gómez del Campo denuncia a diputados de Morena por espectaculares

La diputada de Acción Nacional informó que presentó la denuncia este jueves ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Sheinbaum y de los diputados federales de Morena

"que heroicamente confesaron haber contratado espectaculares en todo el país para apoyar las intenciones presidenciales de la todavía jefa de Gobierno".

Gómez del Campo señaló que las acciones de los legisladores de Morena se tratan de una violación a la Constitución y a las leyes electorales: "¡Qué les pasa, cuánto cinismo de sentirse intocables, que violan constantemente cualquier ordenamiento jurídico!".

"Con esos amiguitos diputados, Claudia, para qué quiere enemigos", expresó la panista.

Después de que Patricia Armendáriz cortó una entrevista con el periodista Carlos Zúñiga, quien le cuestionó ilegalidades por los espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum, usuarios de redes sociales y políticos reprobaron la actitud de la también empresaria y exparticipante de Shark Tank México, además que Gómez del Campo le mandó un mensaje.

En la entrevista, la diputada de Chiapas negó que haya violado la Constitución al pagar por espectaculares en diversos estados para promocionar la imagen de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México porque, dijo, lo hizo como "ciudadana común y corriente".

"Mira, yo no soy abogada, me rodeo de los mejores abogados de México para hacer este tipo de cosas que son delicadas", expresó Armendáriz en la entrevista en la que preguntó a Carlos Zúñiga si era abogado.

"Otra vez, ¿Eres abogado? Entonces no aseveres cosas que no sabes. A ver, escúchame. No me confrontes de esa manera, me estás aseverando que lo que hice fue una ilegalidad, por eso te estoy contestando de esa manera, me estás agrediendo.

"O hablamos como personas civilizadas o no vuelvo a aceptar una entrevista contigo", expresó la empresaria chiapaneca al cortar la entrevista.

Tras los dichos de la diputada de Morena con el periodista de Milenio, Gómez del Campo le mandó un mensaje:

"¡Que se vayan buscando un buen abogado y les aconsejo que no sea el de Patricia Armendáriz!".