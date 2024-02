Mauricio Kuri llama a unidad y tolerancia por elecciones

CIUDAD DE MÉXICO

En la ceremonia del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que se lleva a cabo en el Teatro de la República, el gobernador panista advirtió que la libertad y la democracia siguen la única vía transitable para transformar a México.

Afirmó que la gran contribución de la Constitución de 1917 es que garantiza que la población se exprese, se organice, critique, vote y que su voto cuente y se respete.

Señaló que la libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad y que "la democracia no es canjeable por justicia social".

"La historia se repite para aquellos que no aprenden sus lecciones, no es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad y tampoco sin justicia social. Libertad e igualdad no se contraponen, se complementan; democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas. La confrontación en México siempre ha sido brutal.

"Señoras y señores, no hay mejor momento que este para hacerle un llamado a la mesura, para convocar a la unidad y a la reflexión. Se renovarán los poderes públicos que prosigan los procesos históricos de nuestra nación, una elección no es una confrontación entre hermanos, desde aquí convocamos a la unidad y a la concordia, al respeto y a la tolerancia. Demostremos con nuestra actitud que seguimos celebrando la Constitución de la mejor forma: guardarla y hacerla guardar", dijo.





Acompañado de representantes de los tres Poderes de la Unión, y con la consiga de "Ya no más", afirmó que ayer como hoy las familias anhelan la pacificación del país.

"Ayer como hoy las familias anhelan la pacificación de la República. Parafraseando a Edmundo Valadez, la muerte tiene que dejar de tener permiso de recorrer la geografía nacional. Ya no más".