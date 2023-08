Denuncian desinterés de autoridades por caso de Carlos Aranda

CIUDAD DE MÉXICO

Josué Aranda, hermano de Tomás, y Arlette Carrasco, su prima, también solicitaron el apoyo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que las autoridades canadienses indaguen otra línea de investigación, como secuestro u otro delito, además de la desaparición.

"Pedimos que se eleve el grado de búsqueda de mi hermano, para que así pueda llegar directamente a los oídos del presidente López Obrador, y que a su vez se pueda comunicar con la doctora Alicia Bárcenas para que personalmente se realicen acciones.

Señalaron que el padre de Tomás, Octavio Aranda, viajó a Osoyoos, en Canadá, de donde desapareció su hijo, y comprobó que existe desinterés de la policía de esa comunidad en la búsqueda, por lo que pidieron se tome en serio el caso.

"En cuanto a la policía canadiense, mi papá personalmente viajó a Canadá, y él vio que realmente no existe un tipo de compromiso por parte de los oficiales locales de la comunidad de Osoyoos, y no se tiene un expediente de búsqueda o algún tipo de indicio por el cual se pueda tener otra línea de investigación", detalló Josué.

Tomás Aranda llegó a Canadá el pasado 9 de junio, y desapareció el 7 de julio, pero la policía de dicha localidad sólo ha emitido un registro de búsqueda en su página de internet, pero no ha realizado una búsqueda exhaustiva en la zona.

"Nosotros dejamos de saber de él, el día 7 de julio, nos los comunicó un amigo que viajó con él, me marcó a mí, personalmente, y me dijo que mi hermano no aparecía y que se disponía a poner la denuncia", comentó su hermano.