Suspenden bar de CDMX después de denuncias por agresión

La titular de la demarcación, Sandra Cuevas, aseguró que la clausura de este establecimiento se debe al seguimiento de múltiples denuncias por violencia de género y que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

"El mensaje para los empresarios es que se trata de un castigo: porque no comprenden que la obligación es cuidar a los comensales, a las personas que visitan estos espaciosla Zona Rosa no puede ser un lugar que genere violencia. No puede ser un lugar turístico en donde tratemos mal a quienes nos visitan, a quienes nos dan de comer", detalló.