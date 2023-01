AMLO reconoce a Carlos Slim por acuerdo con telefonistas

"No tenemos huelgas, platica cómo se resolvió el problema de Teléfonos de México, que no se sabe, que fue un método democrático; qué pedía la empresa, qué solicitaba el sindicato, vamos al cambio, pero por el camino de la concordia, de la conciliación, no de imponer nada", instruyó el presidente López Obrador a la secretaria del Trabajo.