Piden justicia para Daniela, abusada por maestro de UdeG

La agresión fue presuntamente cometida por David C., quien era profesor.

GUADALAJARA, Jalisco

"Ninguno estuvo a la altura, ninguno fue competente. Yo no sé si es necesario que en los protocolos pongan 'denuncia en redes sociales' para que te pongan atención, porque sino nada avanza", lamentó Daniela.

Previo al arranque de la movilización hizo entrega de un oficio en las oficinas de la UdeG, dirigido al Rector Ricardo Villanueva Lomelí, en el que le solicitaba que le fueran transparentadas todas las acciones que tomaron desde que ella realizó los señalamientos en la institución.

Ayer, en un comunicado, la Universidad aseguró que el presunto agresor sexual ya fue cesado de su puesto desde el 7 de abril de 2022.

"Yo no estaba notificada de eso", comentó Daniela, quien además mostró copia de las nóminas del profesor señalado correspondientes al mes de mayo del año pasado.

Consultado aparte, Villanueva Lomelí reconoció que la ex alumna no fue avisada de dicha sanción: "a lo mejor ella no sabe que claro que se sancionó, inmediatamente (...) la Universidad actuó con contundencia y dio la sanción más grande que puede dar, que es correrlo", dijo.

"La UdeG encubre violadores", "No pueden hablar de prestigio, si encubren abusadores", fueron algunas de las consignas que gritó el contingente durante su recorrido por Avenida Juárez.

Una vez que llegaron a Palacio de Gobierno se volvió a entregar un oficio, esta vez dirigido al Gobernador, Enrique Alfaro, y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón.

"(Pido) que se realice una investigación profunda de mi caso, con un criterio de perspectiva de género, atendiendo a los protocolos de Belém Do Para", se lee en el escrito.

Hasta alrededor de las 13:00 horas ninguna autoridad la había recibido.